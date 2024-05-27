Kadına şiddet: Eşi tarafından dövülen kadın, erkek kardeşi ve dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu - Son Dakika
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Kadına şiddet: Eşi tarafından dövülen kadın, erkek kardeşi ve dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu

Kadına şiddet: Eşi tarafından dövülen kadın, erkek kardeşi ve dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu

Konya'da bir kadın, kocasının şiddetine maruz kaldığı ve kuma getirmek istediği iddiasıyla evini terk edip Ereğli'ye yerleşti. Ancak erkek kardeşi ve dini nikahlı eşi tarafından saldırıya uğradı. Kadın ve çocukları hastaneye kaldırılırken, kadın şikayetçi oldu.

27.05.2024 17:18
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KONYA'da, Ebru Barık (30) kocasının kendisine şiddet uyguladığı ve kuma getirmek istediği iddiasıyla 1 ay önce 3 çocuğuyla Aksaray'daki evini terk edip Ereğli'ye yerleşti. Barık'ın evi terk ettiğini öğrenen erkek kardeşi E.B. (28), ablasına saldırıp, sopa ve yumrukla darbetti. E.B.'nin dini nikahla yaşadığı Y.Ş. de Barık'ın 2 kızını sopayla dövdü. Barık, kardeşi ve Y.Ş.'den şikayetçi oldu.

Olay, geçen perşembe, saat 23.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi 90714'üncü Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, ev kadını Ebru Barık, yaklaşık 1 ay önce eşinin kendisini darbettiği ve üzerine kuma getirmek istediği için 3 çocuğunu yanına alıp evi terk etti. Barık, Ereğli'ye yerleşirken, erkek kardeşi E.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Ş. ile ablasının evine gelidi. E.B. Barık'ı, Y.Ş. de 2 kızını darbetti. Sesleri duyup eve gelen Barık'ın ev sahibinin araya girmesiyle E.B. ve Y.Ş. kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barık ve kızları E.B. (8) ile E.B. (7) tedaviye alındı. Barık, kardeşi ve Y.Ş.'den şikayetçi oldu.

'MEYVE BIÇAĞINI BOĞAZIMA DAYADI'

Tedavileri tamamlanan Ebru Barık ve 3 çocuğu taburcu edildi. Barık, polise verdiği ifadesinde, "Evimde çocuklarımla olduğum sırada, kapı çaldı ve kızım E.B.'nin kapıyı açması üzerine E.B. ve Y.Ş. eve girdi. E.B. yattığım odaya gelerek bana saldırdı ve beni yumruklamaya başladı, elinde getirdiği ağaç dalı ile sırtıma ve vücuduma vurmaya başladı. Benim boğazımı sıktı, cebinden çıkarttığı meyve bıçağını boğazıma dayadı, bıçak boğazımı tahriş etti. O sırada Y.Ş. ise çocuklarımı eliyle vurarak darbetti. Ben ellerinden kurtulamaya çalıştım ancak kurtulamadım. Bizim çığlıklarımızı duyan ev sahibim yardım etmek için eve geldi. Beni E.B.'nin elinden aldı. E.B. ve Y.Ş. de bunun üzerine olay yerinden ayrıldı. Beni darbettiği sopa ise olay anında bana vurmasıyla üzerimde parçalandı" diye konuştu.

DHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Ebru Barık, "Çocuk yaşta evlendim. Bir rahatsızlığım vardı, bu yüzden 7 yıl çocuğum olmadı. Bu süreçte çocuğum olmuyor, diye benim kuzenimi üzerime kuma getirdi. Ben de evi terk ettim ve 23 yaşına kadar tedavi oldum. Tedavimin ardından eşim pişman oldu, kuzenimi terk ederek bana geri döndü. O yıl da en büyük çocuğum E.B.'ye hamile kaldım. Sonra resmi nikahımı kıydık, dini nikahla yaşıyorduk. Bu süreçte yine benim üzerime kuma getirmeye çalıştı, ben de bunu istemedim ve bu yüzünden beni devamlı darbetti. Eşimden şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı alarak ailemin yanına gittim. 'Bize laf getirdin' diye ailem de beni darbediyordu. Sonra eşimin yanına döndüm ve eşim beni tekrar aldatmaya yeltendiği için en sonunda da evi terk ettim ve geri dönmedim. 25 gün önce çocuklarım ve ben Ereğli'de kendi tuttuğum evde yaşamaya başladık. Geçimimi sağlamak için ev temizliği yapıyorum, tarlada çalışıyorum" dedi.

'KOCAN SENİ İSTEMİYOR, ÖLDÜRMEMİ İSTİYOR'

Kendisini döven erkek kardeşinin daha sonra arayıp özür dilediğini ifade eden Barık, "Eşim beni özel numaradan aradı, numarasını her yerden engellemiştim. Beni geri istediğini söylemişti. Ben de "Seni istemiyorum çünkü kuzenlerimi kuma getirdin" dedim ve telefonu suratına kapattım. Bu konuşmadan 2 gün sonra kardeşim evime geldi ve beni darbetti. Beni döverken de 'Kocan, seni artık istemiyor, bana seni öldürmemi söyledi' gibi laflar etti. Telefonumu da alarak gitti. Ertesi gün ise cep telefonumu akrabamıza bırakmış oradan aldım. Bir süre sonra da beni kardeşim aradı ve bana 'Senin kocanın gazına geldim, öyle yaptım, pişmanım beni şikayet etme' dedi. Benim öz kardeşim benim evime zorla girip sopayla öldüresiye dövdü, bıçağı boğazıma dayadı. Y.Ş., çocuklarımı sopayla dövdü, şikayetimden vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Konya, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadına şiddet: Eşi tarafından dövülen kadın, erkek kardeşi ve dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu - Son Dakika

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