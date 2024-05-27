3.Sayfa

Taksiciyi darp ederken kameraya yakalandı...O anlar kamerada

Bursa'da bir hafta içinde 2 taksici saldırıya uğradı

BURSA - Bursa'da bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, taksi şoförleri bu tür olayların önüne geçilmesini talep etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksici H.T. 16 T 0155 plakalı taksisine yolcu aldı. Araca binen yolcu, bir süre taksiyi farklı mahallelerde gezdirerek gittiği kişilerden bir şeyler aldı. Daha sonra taksiye tekrar binen şahıs, taksiciye "Bir mahalleye daha gideceğiz" dedi. Durumdan şüphelenen taksi şoförü H.T., "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi" dedi. Sözler üzerine sinirlenen şüpheli şahıs ise, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" diye cevap verince, taksici ile şüpheli arasında tartışma meydana geldi. Duruma sinirlenen şüpheli, taksi şoförünü araç içinde darp etti. Daha sonra araçtan inen saldırgan şahıs, taksiciye de "İn aşağı" diye bağırdı. Taksi şoförü ise panikle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşadıklarını anlatan şoför H.T., "Şüpheli şahıs durağımıza geldi. Sıra bende olduğu için aracıma aldım. Birkaç mahalle gezerek başka şahıslardan bir şeyler aldı. Durumdan şüphelendim. Bir mahalle daha söyledi, yanlış bir şeyler döndüğünü anlayınca ben de indirmek için bahane buldum. Fakat darp edildim" diye konuştu.

Öte yandan, bir hafta önce Mudanya'da taksicilik yapan 35 yaşındaki Yunus Emre Yüksel'i ise 19 yaşındaki saldırgan bıçakla 20 yerinden yaralayarak taksiyi ve paralarını gasp etmişti.

Olay üzerine tedirgin olan taksiciler ise konvoy yaparak durumu protesto etmişti.