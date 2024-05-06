Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak? - Son Dakika
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Politika

Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?

Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey\'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atamasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Başkan Bozbey, "Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.

06.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:37
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31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak ataması büyük tepki çekti.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabındankendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.

"GÜVENDİĞİMİZ İNSANLAR OLMASI LAZIM"

Gözlerin çevrildiği Başkan Bozbey, konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu. Güvendiği için yeğenini göreve getirdiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimden önce Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalamıştı. Bu imza ile Bozbey, 31 Mart'ta göreve geldiklerinde şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğini taahhüt etmişti.

"BU GENÇLER HİÇ Mİ ÇALIŞMAYACAK?"

Açıklamasının devamında "Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" diyen Başkan Bozbey, "Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.

Mustafa Bozbey, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Gökhan deniz: İlla çalışacaksa ver tuvalet temizlesin , park ve bahçelerde çalışsın , sıradan kamu işçisi maaşı alsın. Yok öyle bedavadan başkan olup yüzbinlerce lira maaş bağlamak 76 5 Yanıtla
    mustafa sagdic: bravo 6 0
  • Fayton Faytoncu: Hepinizin aynı yolun yolcususunuz ayipladiginiz herseyin basrolundesiniz o yüzden ulkenin yeni kanlara ihtiyacı var . Elinizi ayağınızı çekin artik bu insanlardan 58 3 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Halk sizi hısım akraba işe doldur diye almadı, Gençler elbette çalışacak ama torpille değil hak ederek, Diğer gençlerin hakkını yiyerek çalışmak olmaz. 57 2 Yanıtla
  • hakan eryiğit: sayın Bozbey yigenini kendi şirketinde müdür yapabilirsin memur yapabilirsin işçi veya genel müdür atayabilirsin Ama Belediyenin şirketine. İşçi dahi olarak alamazsın 52 1 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Bunlar nasıl bir adam ya daha diğer partilere diyorlardı kendilerinin bir farkı yok kılıf uyduruyorlar oraya normal atama şeklinde al herkes yararlansın sizinki genç diğerleri genç değil mi sizinde yaptığınız torpil oluyor 39 1 Yanıtla
  • Bekir Hoyrat: Siyaset Ahlakı yönünden yakınını o Göreve getirmemesi lazım. Getirdiği icin Hesabına zamanla beraber Köseyi dönecegiz Servetimizi katlayacagız diye devamını yazması lazım. 21 1 Yanıtla
  • muhitin paket: ?? Liyakat işi ahbap çavuş işlerinden daha doğru işler. Hiç kimse kızmasın başkan tanıdıklarına güvenecek kime güvenecek başka???????? 3 19 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: bu ülkede hep eş dost akraba zihnşyeti hiç silinmeyecek mi . bundevran böylemi gidecek. 18 1 Yanıtla
  • Taner Uluel: çalışacak başka genç mi bulamadın dışarıda iş arayan bi sürü genç var 11 0 Yanıtla
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