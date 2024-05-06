Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey\'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak ataması büyük tepki çekti.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabındankendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.

"GÜVENDİĞİMİZ İNSANLAR OLMASI LAZIM"

Gözlerin çevrildiği Başkan Bozbey, konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu. Güvendiği için yeğenini göreve getirdiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimden önce Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalamıştı. Bu imza ile Bozbey, 31 Mart'ta göreve geldiklerinde şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğini taahhüt etmişti.

"BU GENÇLER HİÇ Mİ ÇALIŞMAYACAK?"

Açıklamasının devamında "Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" diyen Başkan Bozbey, "Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.