Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi - Son Dakika
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Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi

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Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla yaşadıkları kavga nedeniyle mahkemeye çıktı. Dilan Polat, bir erkeği darp edemeyeceğini savunurken, Engin Polat ise eşini korumak amacıyla darp ettiğini söyledi. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek müştekilerin dinlenmesini istedi.

27.05.2024 10:34
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter, Polat çiftinden şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı, müşteki Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

DİLAN POLAT: BİR ERKEĞİ DARP EDEBİLMEM MÜMKÜN DEĞİ, KİMSEYLE HUSUMETİM YOK

Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık Dilan Polat, "Avukatlarım orada değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz uzlaştık. Kimseyi darp etmedim. Zaten benim bir erkeği darp edebilmem mümkün değil. Hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Şikayetçi değilim. Müştekilerle geçmişten gelen husumetim yoktur. Otopark nedeniyle tartışma yaşadık sadece. Müştekilerin evine girmedim. Zaten kamera görüntülerinde de mevcuttur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi

ENGİN POLAT: METİN BEY'İN EŞİNE HAKARET YA DA TEHDİT ETMEDİM

Sanık Engin Polat ise, "Olay günü arkadaşlarımız bize misafir olarak gelmişti. Metin bey aracını arkadaşımın arabasının arkasına çekmişti. Misafirimizin çocuğu hastalanınca acil çıkmak durumunda kaldı. Eşim bu durumu kendisine bildirince aralarında tartışma çıktı. İçeride otururken eşimin çığlık sesini duydum. Kalkıp gittiğimde evin içinde bana eşime saldırıldığını ve küfür edildiğini söylediler. Bunun üzerine Metin beyin evine doğru gittim. Kapı zaten açıktı. Eşine kapının eşiğinde durarak eşinin nerede olduğunu sordum. Hanımefendiye hakaret ya da tehdit etmedim" dedi.

Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi

"EŞİMİ KORUMAK AMACIYLA BİR KERE GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE DARP OLDU"

Savunmasını devamında Polat, "Kamera kayıtlarından da görüleceği üzere kısa süre orada kaldıktan sonra geri döndüm. Aşağı doğru indiğimde Metin ile eşimin tartıştığını gördüm. Eşimin göğsüne elleriyle vurduğunu görünce endişelendim. Eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu. Metin isimli kişiyle hiçbir konuşma imkanımız olmadı. Bu nedenle hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemem mümkün olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beratımı talep ederim" dedi. Sanık avukatları müştekilerinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek dosyanın düşürülmesini talep etti.

Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi

DİLAN POLAT, EŞİNE SESLENDİ: SENİ ÇOK SEVİYORUM

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için bir sonraki celse hazır edilmesi üzere süre vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca, misafirlerin olay gecesi çocuğunu hastaneye götürdüğüne ilişkin rapor talep etti. Duruşma 14 Haziran tarihine ertelendi. Mahkemenin bitmesinin ardından sanık Dilan Polat, Engin Polat'a "Engin seni çok seviyorum" dedi.

Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aaaaa: bende engini çok seviyorum 0 1 Yanıtla

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