Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia - Son Dakika
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Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia

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2023/2024 Süper Lig sezonu sona erdi ve Galatasaray 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligin dikkat çeken diğer bir noktası ise, küme düşen 4 takımdan 3'ünün İstanbul ekibi olmasıydı. Bu durum eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın dikkatini çekti ve Çakar, küme düşen takımlarla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar'ın ''Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü'' şeklindeki iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

27.05.2024 11:04  Güncelleme: 11:27
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Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

4 TAKIMDAN 3'Ü İSTANBUL TEMSİLCİSİ

Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.

AHMET ÇAKAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi. Çakar'ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar\'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Ahmet Çakar, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • harun 8071: İmza veren de şampiyon olamadı. 34 7 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Doğru tespit. Fetösaray 21 16 Yanıtla
    ferhat eser: geseyi bu sezon kevgire ceviricez herkes rahat olsun bunları hakemlerde kurtaramayacak bu sezon BEŞİKTAŞ fena girecek mekana 0 0
  • ferhat eser: Türkiye kupası lig şampiyonluğunda 5 kat daha değerlidir iyiki BEŞİKTAŞLIYIM 11 19 Yanıtla
    Gümdem takibi: Sesli güldüm. Baktık şampiyon olamıyorum bari Türkiye kupasını alayım dediniz. 1 0
  • Mustafa karaca: Ne alakası var.insanların kafasını karıştırmaya. 7 12 Yanıtla
  • Isa Ataman: Ahmet sözleri itibar edecek birisi değil çünkü o fonemen 9 8 Yanıtla
  • Mehmet Balı: halı saha maçları daha zevkli. hemde para vermeden izliyorum. 5 0 Yanıtla
  • Ankara null: sarhos ahmet 0 0 Yanıtla

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