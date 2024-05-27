Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.
Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi. Çakar'ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)