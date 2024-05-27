Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti - Son Dakika
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Otomobil

Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti

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Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği T10X'in üretimine ve başarısına dair övgü dolu bir yazı yayınladı. Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild ise Togg'un T10X modelini analiz etti ve tam not verdi. Dergide, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin Bursa'da güçlendiği, Togg'un Tesla'yı geride bıraktığı ve Türkiye'nin elektrikli otomobil satışlarının arttığı belirtildi.

27.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:10
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Fransız haber ajansı Agence France-Presse'nin (AFP), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği ve geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü T10X'in üretimine ve başarısına dair övgü dolu bir yazı yayınladı. Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild ise Togg'un T10X modelini analiz etti. Test sürüşünü gerçekleştiren dergi, TOGG'a tam not verdi.

AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği, geçen yıl piyasaya sürülen ilk SUV modeli T10X'in üretimine ve başarısına ilişkin bilgiler yer aldı.

KÜRESEL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN KALESİ BURSA

Togg'un üretim fabrikasının 40'ı kadın olan "yüksek nitelikli" çalışanlarına değinilen haberde, Bursa'da bulunan fabrikadan övgüyle bahsedildi.

Haberde, "Türkiye'nin kuzeybatısında, İstanbul'un karşısında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Bursa ili, yarım yüzyıl içinde küresel otomotiv endüstrisinin kalesi haline geldi." denildi.

"Marmara Denizi kıyılarında gri ve turkuaz renklerdeki yeni fabrikanın" Türkiye'nin otomotiv sektöründeki geleceğinde önemli rol oynadığı aktarılan haberde, "Halihazırda otomobil üretimiyle tanınan Türkiye, şimdi de şampiyonu Togg ile elektrikli otomobil pazarında boy gösteriyor." ifadesine yer verildi.

TESLA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ

Haberde, Marmara Bölgesi'nin, dünya otomobil sanayisinin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiği değerlendirmesinde bulunularak, Fiat ve Renault'nun da aralarında bulunduğu büyük otomobil üreticilerinin 1970'lerden beri bu bölgede fabrikalar açtığı hatırlatıldı.

İsmini vermek istemeyen bir üretim müdürünün AFP'ye demecinden alıntıların da bulunduğu haberde, saat başı 20 araç üreten Togg'un 2023'te 20 bin araç üreterek, ilk yılında 2 bin araç üreten Tesla'nın önüne geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE 2023'TE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINI 9 KAT ARTIRDI

Haberde, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam'ın, Togg hakkındaki açıklamalarından da bahsedildi.

Saydam'ın, "Bu proje, Türk otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve ülkenin küresel elektrikli araç pazarında lider bir oyuncu olma arzusunu simgeliyor" yorumunun aktarıldığı haberde, Türkiye'nin 2023'te elektrikli otomobil satışlarını 9 kat artırarak İspanya ve İtalya'dan daha büyük bir pazar haline geldiği anlatıldı.

Haberde, Türk otomobil sektörünün, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini Batı Avrupa'ya ihraç ettiği bilgisi de paylaşıldı.

ALMAN MEDYASINDAN TOGG'A TAM NOT

Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, "Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'a övgüler yağdırdı.

Dergi, ToggT10X ile test sürüşü gerçekleştirdi ve aracın iç ve dış tasarımına tam not verdi. Togg'un 4.59 metre uzunlukta ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğunu belirtilirken Auto Bild dergisi Togg'un T10X modelini birçok yabancı marka otomobil ile kıyasladı.

Auto Bild dergisi, Kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğunu vurgularken, Togg'un dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı da başarması halinde rakiplerini geride bırakabileceğine de dikkat çekti.

Fiyat performans analizinde ise aynı segmentteki araçlardan daha uygun fiyata sunulduğunu belirtti.

TOGG ELEKTRİKLİ ARAÇ SINIFINDA LİDER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlamıştı.

Bakan Kacır, "Tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Togg, 2025 yılının başında Almanya'ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak" açıklamasını yapmıştı:

Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yollardaki Togg'lar 30 bine yaklaştı.

Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri.

Türkiye önümüzdeki dönemde dünyada önemli bir batarya üretim üslerinden biri haline gelecek. Otonom sürüş, yapay zeka konusunda Togg'un önümüzdeki dönemde kabiliyetlerini geliştirmek çok önemli olacak.

"2025 BAŞINDA ALMANYA'DA SATIŞA ÇIKACAK"

Tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Togg, 2025 yılının başında Almanya'ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak.

Yine aynı tarihlerde, geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta tanıtılan 'fastback' modelinin de pazara çıkması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde Togg'un yeni atılımları da olacak.

Bir yandan da yazılım geliştirmeleri devam ediyor. Son yeniliklerden biri de yüz tanıma oldu.

SATILAN HER 2 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN 1'İ Togg T10X

Togg T10X pazar lideri olmaya devam etti ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, nisanda da pazar liderliğini sürdürdü.

Nisanda 3 bin 3 adet satılan Togg, en yakın rakibine 2 bin 264 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Yılın 4 aylık verilerine bakıldığında ise Togg'un elektrikli satışlarında pazar payı 7 bin 148 satışla yüzde 35,29 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa\'dan Togg\'a övgü yağıyor! Tesla\'nın önüne geçti

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Son Dakika Otomobil Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Beykozlu: Ya güldürmeyin hangi çizgi filim bu 14 11 Yanıtla
  • ali çakmak: Başlık tam hıncal uluç yorumu olmuş. ?? 7 10 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Tamam gururumuz canımız feda togumuza fakat teslayı nasıl geride bıraktı ona anlam veremedim 1020 beygir gücünde araç ürettiler artı menzil olarak Togdan daha ileride görüntü olarak toggg tesladan daha güzel bence 7 8 Yanıtla
    Mesut Yıldız: Rıdvan yazıyı tam oku yada iyi anlayarak oku tesla ilk kurulduğunda ki satış adetini söylüyor togg tanıtılır tanıtılmaz adet olarak geçmiş diyor 0 0
  • Akbt Drn: Birde menzil uzasa çok daha iyi olacak 11 0 Yanıtla
  • yavuz d: maket degilmiydi ya? 2 9 Yanıtla
    Cihan Uysal: yanik kremi istermisin 9 1
  • kuzeyli baba: Togg gerçekten çok konforlu araba Egea ford doblo hikaye parası olan togg alsın derim. Allah bize nasip etti herkese daha iyisini nasip etsin 9 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: fenerbahce avrupanin en buyugu diye jhaber yapilmisti ayni ona benziyor 3 6 Yanıtla
  • Meriç Tarım: Auto Bild dergisini okursanız o zaman TOOG un ne değerde olduğunu anlarsinız .Aotu Bild dergisi bir çizgi film arabasını tanitmaz. 4 3 Yanıtla
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