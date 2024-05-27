Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

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Geçtiğimiz yıl Nagehan Alçı ile 13 yıllık evliliğini noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşka yelken açtığını herkese ilan etti.

27.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:56
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2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu.

ALÇI'NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Ancak önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nagehan Alçı'nın isim vermeden dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarında bulunduğu paylaşımında yazdıkları, eski eşine bir gönderme olarak düşünüldü.

RASİM OZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

'Kriminel kafa', 'Adi hırsız', 'Sülük', 'Şeytani bir dolandırıcı' gibi ifadeler kullanan Alçı'nın bu paylaşımından sonra gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni aşka yelken açan Kütahyalı, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler "Çok mutlu olun" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o paylaşımı;

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

Rasim Ozan Kütahyalı, Sosyal Medya, Nagehan Alçı, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ismail keskin: eeeeeeeeyyyy para sen nelere deva degilsinki 33 0 Yanıtla
    AHMET null: KİM BU ADAM 4 0
  • Mehmet Yağmur: Para para para 20 0 Yanıtla
  • recep özoğul: çirkin bir kadın bence 6 5 Yanıtla
  • Kemal Demir: Kusturmalı Boşnak saksısı lafı yüzünden bayağı sıkıntı çekmişti Rasim. 8 1 Yanıtla
    Kont Almasi: Bununla denesin işte... 0 0
  • Behzat: al üçünü bir birine vur 7 0 Yanıtla

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