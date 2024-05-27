Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları - Son Dakika
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Spor

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

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Ünlü isimler, Türk Hava Yolları'nın Filenin Sultanları'nı ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında göndermesine ateş püskürdü. Şahan Gökbakar "Çilenin Sultanları" derken Demet Evgar da "Yazıklar olsun" dedi.

27.05.2024 11:48
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Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tarifeli-aktarmalı uçakla yurda dönerken A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi tartışma yaratmıştı. Filenin Sultanları bu sefer de 13 saatlik ABD uçuşuna Türk Hava Yolları (THY) ile tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçtu. Oyuncuların tepki gösterdiği duruma ünlü isimlerden de peş peşe yorumlar geldi.

13 saatlik uçuşu ekonomi sınıfından yapmalarına tepki gösteren Ebrar Karakurt "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" dedi. Karakurt'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

HAZAL KAYA

"Bu yaptığınız benim gücüme gitti ya. İşte marka değerleriniz, öncelikleriniz, kim olduğunuz bir kez daha ortaya çıkmış oldu iyi oldu. Umarım biraz utanmanız vardır da bu güzelim kızların sağında solunda logomuz varsa kaldırırsınız."

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

BURCU BİRİCİK

"Hakikaten neden? Bizi başarıdan başarıya, gururdan gurura uçuran milli takımımız için uygun görülen bu mu?"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

DEMET EVGAR

"Yazıklar olsun. Bizleri her sektörde kadın, erkek arasındaki orantısız hak ve özgürlüklerle mücadele etmek zorunda bırakan bu düzene yazıklar olsun."

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Çilenin Sultanları. Şu takıma business bileti çok mu gördünüz? Amerika'ya 13 saat ekonomi uçurulur mu bu kızlar? Nasıl bir federasyonsunuz?"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

SELİN ŞEKERCİ

"Bu nasıl olabilir ya bir de bu ilk defa da yaşanmıyor? Azıcık utanır mısınız bilmem."

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

IŞIN KARACA

"Yazıklar olsun"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Peki ama neden bu haksızlık?"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

CEYDA DÜVENCİ

"Pes artık"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
Ünlü isimler, Filenin Sultanları\'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

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Son Dakika Spor Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Veysel Pestek: çok bilesizin gibilere 29 32 Yanıtla
    DORUĞUN GERZESİ: nelerini gördün sen bu hayatta bu ülke için bu vatan için ne yaptın . söylede gururlanalım. 23 8 Feqiye Teyran: boş insan boş yorum. 19 7 Haydar Toy: filenin sultanları çokta önemli değil onların onlardan başka kimseye faydaları yok ne gerek var özel uçakla gitmeyi normal uçakla gitsinler o kadar abartmasınlar 9 11
  • Yalnız Kurt: Ünlü geçinen arkadaşlar para toplayıp siz uçak kaldırtsaydınız ya 44 13 Yanıtla
  • Erbil Doğru: Uçak için gidiyorlarsa gitmesin… 31 22 Yanıtla
  • ismail çelik: Onlarca insan türkistanda gazzede katledilirken ses çıkmıyor netice rahatımız bozulunca hemen şaha kalkalım 37 15 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Cok simarik bir millet .!!! Hindistan gibi 23 17 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Bu top işini bu kadar abartmayın 26 11 Yanıtla
  • İhsan Alan: kağnı ile cepheye yiyecek ve mühimmat taşıyan nene hatunlar bile sizin kadar sitem etmedi hiç ama hiç hoş değil ! 22 11 Yanıtla
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