Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tarifeli-aktarmalı uçakla yurda dönerken A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi tartışma yaratmıştı. Filenin Sultanları bu sefer de 13 saatlik ABD uçuşuna Türk Hava Yolları (THY) ile tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçtu. Oyuncuların tepki gösterdiği duruma ünlü isimlerden de peş peşe yorumlar geldi.
13 saatlik uçuşu ekonomi sınıfından yapmalarına tepki gösteren Ebrar Karakurt "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" dedi. Karakurt'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.
"Bu yaptığınız benim gücüme gitti ya. İşte marka değerleriniz, öncelikleriniz, kim olduğunuz bir kez daha ortaya çıkmış oldu iyi oldu. Umarım biraz utanmanız vardır da bu güzelim kızların sağında solunda logomuz varsa kaldırırsınız."
"Hakikaten neden? Bizi başarıdan başarıya, gururdan gurura uçuran milli takımımız için uygun görülen bu mu?"
"Yazıklar olsun. Bizleri her sektörde kadın, erkek arasındaki orantısız hak ve özgürlüklerle mücadele etmek zorunda bırakan bu düzene yazıklar olsun."
"Çilenin Sultanları. Şu takıma business bileti çok mu gördünüz? Amerika'ya 13 saat ekonomi uçurulur mu bu kızlar? Nasıl bir federasyonsunuz?"
"Bu nasıl olabilir ya bir de bu ilk defa da yaşanmıyor? Azıcık utanır mısınız bilmem."
"Yazıklar olsun"
"Peki ama neden bu haksızlık?"
"Pes artık"
Son Dakika › Spor › Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları - Son Dakika
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