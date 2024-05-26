Mersin'de 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı

Mersin\'de 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı

Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Kazaya tanık olan bir vatandaş, otobüsün takla atarak karşı şeride geçtiğini ve zincirleme kaza meydana geldiğini anlattı.

26.05.2024 22:49
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Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı feci kazaya tanık olan vatandaş o anları anlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere üç araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

28 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu otobüsün sebebiyet verdiği kazaya tanık olan 41 yaşındaki Murat Şahin, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Şahin, "Mersin istikametinden Adana istikametine gidiyorduk, hava yağışlıydı. İşte bir anda karşı taraftan otobüsün takla atarak geldiğini gördüm. Aracı dayım kullanıyordu zaten, ben yolcu konumundaydım. Otobüsün muavininin kazadan sonra, 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum. Zaten otobüsün şeklinden de belliydi. Otobüs direkt kırınca bu şekilde takla atarak geldi. Yolcular yolun sağına doğru savruldu. Takla atınca seyir halindeki iki aracın üzerine düştü. Kaza sonrası hemen yaralılara müdahale ettik. Maalesef küçük çocuklar da vardı. Allah rahmet eylesin" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı - Son Dakika

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