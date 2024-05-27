Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü - Son Dakika
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Spor

Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü

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Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, Voleybol Milli Takım oyuncularının ekonomi sınıfında seyahat etmesi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, uçuş planlamasının yıllık olarak yapıldığı ve biletleme süreçlerinin sorumluluğunun ilgili federasyonlara ait olduğu belirtildi. Türkiye Voleybol Federasyonu ise, THY'nin açıklamasını yalanladı ve Business Class bilet alamadıklarını, kabin yükseltme taleplerine ise THY'nin sınırlı sayıda müsaade ettiğini belirtti.

27.05.2024 10:50  Güncelleme: 11:09
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Pahalı sponsorluk harcamaları ve lüks araçlı çalışanlarıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları (THY), Filenin Sultanları'nı ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında gönderdi. Başta takım kaptanı Eda Erdem, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt olmak üzere milli voleybolcuların birçoğu 13 saatlik uçuş öncesinde sosyal medya paylaşımlarıyla THY'ye tepki gösterdi.

THY TOPU FEDERASYONA ATTI

Konuyla ilgili açıklama yapan, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

FEDERASYON THY'Yİ YALANLADI

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının tepki çeken yolculuğunda topu Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) atınca yanıt gecikmedi.

TVF'den yapılan açıklamada, "Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir. THY, talebimize istinaden TVF'nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları, Milli Takım, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hayri Dikeroğlu: ben olsam bunları otobüsle gönderirim.daha güvenli.istemezlerse yaya gitsinler 21 37 Yanıtla
    caps lock: O yüzden sen değilsin zaten. Mağaradan çıkma sakın. Zararsın. 33 13 Nurcan Pehlivan: Tabi ya filenin sultanlarıymış!! 2 top oynadılar ne yaptılar.! Eski sultanlar imanla ülkelerini kurtarmışlar onlara sultan diyemezler... 7 15
  • caps lock: Her ne olursa olsun bir şekilde özel uçak ya da business gitmelilerdi. Gerekirse cumhurbaşkanlığının lüks airbus ı hizmete girmeliydi. Ülkemizin en iyi temsilcilerinden biri olan kadın voleybol takımını 13 saat iki büklüm götürenleri kınıyorum. 22 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic: bunu haber yapan haberciligi kiniyorum 8 17 Yanıtla
  • Asım Furuncu: Ne olmuş yani uçmamışlarmı sonuçta 9 11 Yanıtla
  • Özkan Eken: Burada Thy nin sorumluluğu ne kadardır!? Tamamen voleybol Federasyon un sorumluluğunundadır kendi sorumluluğunuz olan bir hadiseyi başka bir kuruma yüklemeye çalışmayın kısaca ne kadar para o kadar köfte 10 4 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: THY yöneticileri bu kadar yüksek maaşlarla çalışırsa lüx içinde yaşarlarsa Türkiye yi temsil eden ve Türk halkına büyük gururlar yaşatan voleybolcular için isteseler anında önlem alınabilirdi. 8 2 Yanıtla
  • Hasan null: Büyüttüğünüz karga gözünüzü oyuyor mu 0 0 Yanıtla
  • Oguz null: kızları istemiyorlar siyasi görüşlerinden dolayı açıklamalarından dolayı daha bir Cook sebepten dolayı istemiyor ellerinden gelse uçağa bile almayacaklar. hepsi de zeki ve güzel kizlar bence bizim yapbozlar bundan dolayı da istemiyorlar. 0 0 Yanıtla
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