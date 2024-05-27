Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı

Geniş Video İzle

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşı, bedeni tamamen yandığı için yüzüğünden teşhis edildi. 2020 yılında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi de yüzüğünden teşhis edilmişti.

27.05.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helipkopter kazası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. New York Times gazetesi, "Aramalar, arama ekipleri, dronlar: İran Cumhurbaşkanı'nı bulmak için 17 saat" başlıklı yazısında kaza sonrası kaza sonrasına ilişkin çarpıcı detaylara yer verdi.

REİSİ, YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLDİ

NYT, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan ise saatinden teşhis edildi.

Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı

AKILLARA KASIM SÜLEYMANİ'Yİ GETİRDİ

2020 yılında Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırasında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi de yüzüğünden teşhis edilmişti.

Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ

ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani hayatını kaybetmişti. Süleymani'nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Süleymani'ye ait yüzük görülmüştü. Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurmuştu.

Reisi\'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı

Kasım Süleymani, Helikopter, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender seker: Bizim reisi ondan yüsük takmıyor ya))) 2 12 Yanıtla
  • Mehmet Tok: Demek'ki katil aynı kişi 0 0 Yanıtla

12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:14:01. #1.13#
SON DAKİKA: Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement