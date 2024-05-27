Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı

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Interpol tarafından "Silahlı suç örgütü liderliği" suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo, Adana Seyhan'da polis ekipleri tarafından yakalandı. "Kürt Tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid'in Abdo'nun İsveç'te yaşayan annesini öldürttüğü ve iki grup arasında yaşanan çatışmaların ardından Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

27.05.2024 10:04
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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir otomobilden şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri mahallede giriş ve çıkışları kapatarak Ahmet Y. idaresindeki otomobilin önünü keserek durdurdu. Sürücü Ahmet Y. ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi polis araçtan indirdi.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORMUŞ

Kimliksiz şüphelinin yapılan üst taramasında çelik yelek giydiği belirlendi. Polis yaptığı kimlik sorgusunda şüphelinin, Interpol tarafından "Silahlı suç örgütü liderliği" suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo olduğunu belirledi. Abdo'nun üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 mermi namluya sürülü halde toplam 12 mermi ele geçirildi.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı

"KÜRT TİLKİSİ" ANNESİNİ ÖLDÜRTTMÜŞ

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdo, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. "Kürt Tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid ile ortak olan Abdo'nun, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları için ortaklığın bozulup aralarında husumet başladığı, bu nedenle 2023 yılı Eylül ayında Majid'in, Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü ve iki grup arasında çıkan çatışmalar sonucu çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollar ile Türkiye'ye gelmeye çalıştığı öğrenildi.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı

İSTANBUL SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA YAŞANMIŞTI

6 Eylül 2023'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Majid'in yönetiminde çete üyeleri bir kafeye düzenledikleri silahlı saldırıda, Abdo'nun üyeleriyle çatışmış, olayla ilgili olmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralanmıştı. Daha sonra misilleme yapan Abdo'nun çete üyeleri 27 Mart günü Sarıyer'de düzenledikleri silahlı saldırıda Majid'in adamlarından birini öldürüp, birini yaralamıştı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı

20 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığı, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Interpol\'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana\'da yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yakup suri : Bu yakalanan bide yakalanmayan ortalıkta gezen bunun gibi niceleri var 11 0 Yanıtla
  • Kazım Özkan: yirmi bin lira karşılığında cinayete devam 5 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı: avrupa bunların okumuşu meslek sahibi olanlarını alsın bizde böyle işe yaramaz zararlı olanlarını alıyoruz. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı - Son Dakika
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