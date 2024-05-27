İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD\'den tek cümlelik açıklama geldi

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İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ajansların son dakika koduyla geçtiği saldırıyla ilgili ABD'den tek kelimelik bir açıklama geldi.

YİNE MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Refah kentine olan saldırılarına "derhal durdurmak zorunda" kararını vermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinli'nin Refah kentinde sığındığı Tal as-Sultan'daki çadır kampına saldırdı. Dün, Hamas'ın Tel Aviv'e aylar sonra düzenlediği roketli saldırıya yanıt olarak İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda, çadır kampına sığınan 40 Filistinli öldü.

"İNSANLAR DİRİ DİRİ YAKILDI"

Katar merkezli Al Jazeera gazetesinin "insanlar diri diri yakıldı" başlığıyla verdiği habere göre, saldırının tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti. Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.

ABD: HABERDARIZ, DAHA FAZLA BİLGİ TOPLUYORUZ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını söyledi.