Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam - Son Dakika
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Yerel

Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam

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Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği milli muharip uçak KAAN bugün ikinci uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN, 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. Uçuş sonrası Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün, "Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik." dedi.

06.05.2024 17:04
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN projesi kapsamında, ikinci uçuş başarıyla gerçekleştirildi. KAAN ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

"TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİ"

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün, KAAN'ın gerçekleştirdiği ikinci uçuş sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi. Görgün, tarihi bir an daha yaşandığını belirterek, buna hep birlikte şahitlik edebildikleri için şükran duyduğunu dile getirdi.

Milli muharip uçak KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı

Heyecanlı, aynı zamanda gururlu olduklarını aktaran Görgün, "Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. Planlandığı şekilde ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Milli muharip uçak KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı

Görgün, ikinci uçuşun da ilk uçuş gibi çok başarılı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii herkes inanılmaz bir heyecan içindeydi, sabahın ilk saatlerinde itibaren bu uçuşun gerçekleşmesi için herkes bir taraftan dua ediyor, bir taraftan umutla o ilk kalkışı ve inişi bekliyordu. Çok şükür güzel bir atmosfer vardı, tüm çalışanlar tüm emek verenler burada olmaya gayret gösterdiler, hep beraber bu anı yaşadık, hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

YENİ BOYALI HALİYLE İLK UÇUŞUNU YAPTI

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

Milli muharip uçak KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı

Mayıs-Kasım 2022 tarihlerinde komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023 tarihinde planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi. 17 Mart 2023 tarihinde ise ilk yavaş taksi testleri başarı ile tamamlandı. İlk uçuşa kadar olan dönemde ilk uçuş için gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütüldü ve uçuş öncesi testler tamamlandı. Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

Milli muharip uçak KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı

Eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek konfigürasyon için hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı.

Yeni boyalı haliyle ilk uçuşunu yapan KAAN'ın teknik özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

"Maksimum seyir hızı: 1,8 Mach. İrtifa tavanı: 55 bin ft. Güç limitleri : +9g/-3,5g. Dahili silah yuvası. Süperseyir kabiliyeti. Düşük radar izi. Çoklu görev profili. Hava-hava kabiliyeti Hava-kara kabiliyeti."

Milli muharip uçak KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı
Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yusuf Çarman: Gelde gurur duyma. 24 2 Yanıtla
    mustafa sagdic: neyden gurur duyacagiz anlamadim ki. biz uretmemis bunu. gurur duyacaksak refah duzeyi ile duyalim uretim ile duyalim. 2 18
  • mustafa sagdic: ben haberi net anlayamadim. biz mi urettik yoksa biz mi gelistirdik. 2 5 Yanıtla
    Ali Kublay: TUSAŞ magidusuda degil 0 0
  • Ali Kublay: Dosta gurur düşmana korku Allah nazardan korusun 4 1 Yanıtla
  • yılmaz gokkus: bunun motoru kaç modeldi 0 1 Yanıtla

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