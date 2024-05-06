Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı - Son Dakika
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Politika

Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı

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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de başladı. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantının terörle mücadeleden ekonomiye birçok kritik konu başlığı masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddesi ise öğretmen atamaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımını açıklaması bekleniyor.

06.05.2024 16:34  Güncelleme: 17:05
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Son olarak 16 Nisan'da bir araya gelen Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir kez daha toplandı. Saat 16.30'da başlayan zirvede birçok önemli konu başlıkları görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE'NİN BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ

Toplantının ana gündemi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de belirttiği üzere öğretmen atamaları olacak. Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti.

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE'YE BİLGİ VERECEK

Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI DA MASADA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ DE İSTİŞARE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe\'de başladı

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Son Dakika Politika Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Ateş: O masadan milletin hayrına hiç birşey çıkmaz. 11 4 Yanıtla
  • Mahmut Mete: Çocuklarımızı emanet ediyoruz her önüne geleni almasalar bari 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser: benim adım mario balotelli memleket istanbul ikitelli her gün oynarım çiftetelli 9 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Mülakatı kaldırsanıza. Niye kaldıramıyorsunuz. Torpil listeleri iptal olcak diye kaldırmıyorlar. 9 1 Yanıtla
  • Harun Çelik: Hani mülakat kalkacaktı ?? 8 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık: konu % 10 Türkiye meselesi. % 90 Dünya meselesi. Dış güçler politikası 3 2 Yanıtla
  • Yakup Çap: kitaptan öğreten değil meslek bilenleri eğitimci alın ustaları alın.. öğretmen lazım değil her yer iş bilmeyen üniversiteli,, 0 0 Yanıtla

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