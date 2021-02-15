15 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

15 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
15.02.2021 06:42
15 Şubat 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Seni Çok Bekledim
00:30 Dizi
01:12 Seni Çok Bekledim
03:00 Operatör
03:00 Virüs
04:30 Türk Müziği
05:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
09:45 Afacan Beşler 4
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
16:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
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