15 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

15 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

15.02.2021 06:42
15 Şubat 2021 Star Yayın Akışı, System.String[]

15 Şubat 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

00:30 Dizi

01:12 Seni Çok Bekledim

03:00 Operatör

03:00 Virüs

04:30 Türk Müziği

05:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

09:45 Afacan Beşler 4

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Akrep

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

15 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

Seni Çok Bekledim, En Güzel Bölüm, dizi, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 15 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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