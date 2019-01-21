Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da Pilotlara Bombalama Talimatlarını Veren Eski Yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile...

15 Temmuz'da Pilotlara Bombalama Talimatlarını Veren Eski Yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile...

49 dakika önce

15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.

15 Temmuz'da Pilotlara Bombalama Talimatlarını Veren Eski Yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile..., System.String[]
15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:39 Kaynak: AA

Ahmet Tosun, Mustafa Mete, Güncel
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