15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Serik ilçesinde kaymakamlık önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Çınaraltı Meydanı'na yürüdü.

İlçe kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, 15 Temmuz'da Türk milletinin dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza attığını söyledi.

Kurdoğlu, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı alınan zaferin Çanakkale ruhunun bu topraklarda ölmediğinin en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Enver Aputkan ise hain darbe girişiminin sadece devlete değil, tüm milletin iradesine yapıldığını vurguladı.

Kaş

Kaş Belediyesi tarafından şehitler için lokma ikramında bulunuldu.

Eski Otogar Kavşağı'ndan toplananlar, Cumhuriyet Meydanı'na Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Meydanda düzenlenen programda Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 15 Temmuz'da destan yazıldığını belirtti.

15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğine işaret eden Yazıcı, "Gençler, devletin bürokrasisi içerisine sızmış hain elleri unutmayın. Bu millete kurşun sıkan o hain güruhu unutmayın. Bundan büyük bir ders alın. Bu dersi alırsanız, sizler de aklın ve çağdaş bilimin önderliğinde yeni bir gelecek inşa edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da birlik, beraberlik içinde Türkiye'yi daha güzel günlere ulaştıracaklarını kaydetti.

Etkinlikler kapsamında iki ilçedeki camilerde saat 00.13'te sela okundu ve teheccüd namazı kılındı.