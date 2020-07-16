15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğini gösterdi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğini gösterdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğini gösterdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğini gösterdi.

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Osmaneli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm siyasi parti temsilcileri, kamu ve özel sektör yöneticileri,sivil toplum örgütleri, muhtarların ve büyük bir kalabalıkla kutlandı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle maske,temizlik ve sosyal mesafeye uygun olarak yapılan programlarda en büyük özellik tüm siyasi partilerimizin, belediye meclis ve il genel meclis üyelerinin programlara iştirak etmesiydi. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe başsavcısı,emniyet müdürü,jandarma komutanı ve tüm bürokrasi de programlara katıldı.


Bilecik Şeyh Edebali Tasavvuf Müziği Korosunun da renk kattığı törenlerde, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Naif Yavuz birer konuşma yaparak 15 Temmuz'un önemini belirttiler. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğini gösterdi - Son Dakika
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