15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Sungurlu'da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı'nın mezarı ziyaret edildi. Okunan Kuran'ı kerim ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından yapılan duanın ardından şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, "15 Temmuz 2016 tarihi, insanlarımızı yıllarca din ve dindarlık adı altında kandırarak, kendilerine sağladıkları maddi imkan ve destekle büyük boyutlarda bir güce ulaşan, asıl hedefi bir yaşam biçimini ortaya koymaktan çok, ülke yönetimini ele geçirerek kendi rejimini kurmak isteyen Fethullahçı Terör Örgütünün darbeye teşebbüs ettiği gündür" dedi.

Kaymakam Görmüş, "Ancak FETÖ terör örgütü insanlarımızın demokrasiye ve devletine nasıl da bağlı olduğunu hesaba katmadı ve vatandaşlarımızın kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Bu mücadele sonrasında devletimizin aldığı tedbirler halen sıkı sıkı devam ediyor ve etmelidir. Çünkü bu terör tehlikesi henüz geçmiş değildir. Uyanık olmalı ve FETÖ terör örgütüne karşı herkesin tedbirli ve bilinçli olması gerekir. 15 Temmuz 2016 tarihinde verilen kahramanca mücadelede şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Programa Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, daire amirleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Şehit Akif Kapaklı kimdir ?

Akif Kapaklı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan vatandaşların arasındaydı. Bir süredir okuduğu Kur'an hatmini tamamladıktan sonra Beştepe'ye giden Kapaklı, tankların önünde tek başına direndiği esnada Jandarma Genel Komutanlığı yakınına atılan bomba ile şehit oldu.

Çorum Sungurlu İlçesi'nde bir dönem Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yapan Akif Kapaklı, 1999 seçimlerinde de milletvekili adayı olmuştu. 63 yaşında ve 7 çocuk babası Kapaklı, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları, oğlunun haber vermesi ile öğrendi. 'Son cüzümü okuduktan sonra bakarım haberlere' diyen ve hatmini tamamlayıp duasını ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan Akif Kapaklı, oğluna, 'Arabanın benzin deposunu full dolduralım, belki çok yere gideriz' diyerek yola çıktı.

Saat 00.01 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı yakınındaki kavşağa atılan bombayla yaralanan Akif Kapaklı'nın saldırı sonucu sol tarafı parçalandı. Kapaklı'nın vurulduğu anda oğlu Faruk da yanındaydı. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldığı anlarda şuuru yerinde olan Akif Kapaklı, 'Ben herkese hakkımı helal ediyorum, benim adıma herkesten helallik isteyin' diyerek şehadet getirdi. Hastanede ameliyata alınan Akif Kapaklı burada şehit oldu. - ÇORUM