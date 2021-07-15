Üye Girişi
15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:15
15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Sungurlu'da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Sungurlu'da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı'nın mezarı ziyaret edildi. Okunan Kuran'ı kerim ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından yapılan duanın ardından şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, "15 Temmuz 2016 tarihi, insanlarımızı yıllarca din ve dindarlık adı altında kandırarak, kendilerine sağladıkları maddi imkan ve destekle büyük boyutlarda bir güce ulaşan, asıl hedefi bir yaşam biçimini ortaya koymaktan çok, ülke yönetimini ele geçirerek kendi rejimini kurmak isteyen Fethullahçı Terör Örgütünün darbeye teşebbüs ettiği gündür" dedi.

Kaymakam Görmüş, "Ancak FETÖ terör örgütü insanlarımızın demokrasiye ve devletine nasıl da bağlı olduğunu hesaba katmadı ve vatandaşlarımızın kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Bu mücadele sonrasında devletimizin aldığı tedbirler halen sıkı sıkı devam ediyor ve etmelidir. Çünkü bu terör tehlikesi henüz geçmiş değildir. Uyanık olmalı ve FETÖ terör örgütüne karşı herkesin tedbirli ve bilinçli olması gerekir. 15 Temmuz 2016 tarihinde verilen kahramanca mücadelede şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Programa Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, daire amirleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Şehit Akif Kapaklı kimdir ?

Akif Kapaklı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan vatandaşların arasındaydı. Bir süredir okuduğu Kur'an hatmini tamamladıktan sonra Beştepe'ye giden Kapaklı, tankların önünde tek başına direndiği esnada Jandarma Genel Komutanlığı yakınına atılan bomba ile şehit oldu.

Çorum Sungurlu İlçesi'nde bir dönem Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yapan Akif Kapaklı, 1999 seçimlerinde de milletvekili adayı olmuştu. 63 yaşında ve 7 çocuk babası Kapaklı, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları, oğlunun haber vermesi ile öğrendi. 'Son cüzümü okuduktan sonra bakarım haberlere' diyen ve hatmini tamamlayıp duasını ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan Akif Kapaklı, oğluna, 'Arabanın benzin deposunu full dolduralım, belki çok yere gideriz' diyerek yola çıktı.

Saat 00.01 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı yakınındaki kavşağa atılan bombayla yaralanan Akif Kapaklı'nın saldırı sonucu sol tarafı parçalandı. Kapaklı'nın vurulduğu anda oğlu Faruk da yanındaydı. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldığı anlarda şuuru yerinde olan Akif Kapaklı, 'Ben herkese hakkımı helal ediyorum, benim adıma herkesten helallik isteyin' diyerek şehadet getirdi. Hastanede ameliyata alınan Akif Kapaklı burada şehit oldu. - ÇORUM

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Sungurlu, Kapaklı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 16:20 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 15:47 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı 15:43 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 15:36 Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15:05 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor 14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 13:57 AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

Son Dakika Haberleri
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
16:19 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti
16:15 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı
15:42 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti         
16:22
Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı         
16:15
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi         
15:14
Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı         
14:39
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 16:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı, mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement