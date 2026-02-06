15 Yaş Altı için Sanal Medya Sınırlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

15 Yaş Altı için Sanal Medya Sınırlamaları

15 Yaş Altı için Sanal Medya Sınırlamaları
06.02.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Erbay, 15 yaş sınırının doğru yaklaşımla önlem paketi olabileceğini vurguladı.

SANAL medya kullanımının 15 yaş altı için sınırlanmasına ilişkin konun gündeme gelmesine ililşkin konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, Adalet ve Suç Psikolojisi Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Erbay, 15 yaş sınırının, etkin yönetilebilirse bir yasak değil önlem paketi olabileceğini söyledi.

Sanal medya kısıtlaması için belirlenen 15 yaş altı sınırının teorik olarak doğru bir nokta olduğunu belirten Doç. Dr. Ayhan Erbay, dijital medyada yaş faktörünün önemini şöyle tanımladı:

"Sanal medya, bu yaş grubu için yalnızca bir iletişim aracı değil; duygusal yüklenme, aşağılanma, dışlanma ve manipülasyon riski taşıyan bir alan haline gelmeye uygun bir alan. Bu açıdan bakıldığında telaffuz edilen yaş sınırı, teorik olarak doğru bir gelişimsel noktayı hedeflemektedir. Çünkü gelişimsel psikoloji bize net bir şey söylüyor; 10-14 yaş aralığı, çocukların dijital dünyaya en hızlı adapte olduğu; ancak riskleri ayırt etme, sonuçları öngörme ve duygusal düzenleme becerilerinin henüz yeterince gelişmediği bir dönemdir. Bu yaş grubundaki çocuklar: akran onayına aşırı duyarlıdır, sanal medyada gördüklerini kolayca model alır, dijital zorbalıkla karşılaştıklarında yardım istemekte zorlanır. Şiddet içeren içerikleri 'normal' ya da 'herkesin yaptığı şeyler' olarak algılayabilir."

Yasakların tek başına bir koruma mekanizması olmadığını belirten Doç. Dr. Erbay, doğru desteklerle birlikte uygulanması durumunda düzenlemelerin amacına uygun hale geleceğini belirtti. Doç. Dr. Erbay, bu yöndeki düzenlemelerin hangi koşullarda koruyucu bir etki yaratacağını ise şöyle tarif etti:

"Masada önerilen çözüm radikal görünebilir. Bu noktada olur mu olmaz mı sorusu tartışılıyor. Ancak adli psikoloji alanında çalışan bir akademisyen olarak bu tür düzenlemelere şu soruyla bakmayı daha anlamlı buluyorum: Bu adım hangi koşullarda gerçekten koruyucu olur? Taslağın etkili olabilmesi için somut, eş zamanlı ve uygulanabilir mekanizmalar gerekiyor. Kriminolojide 'Rutin Aktiviteler Teorisi' der ki; suçu önlemek için hedefi (çocuk), koruyucunun olmadığı ortamdan uzaklaştırırsınız. Mantık doğru. Ancak dijital dünyada kapıya kilit vurmak, arka pencerenin açık kalmayacağı anlamına gelmez. Etkili bir mekanizma olmadığı takdirde; çocuklar yaşlarını gizleyerek hesap açar, denetimsiz ve daha riskli platformlara yönelir ve dijital riskten kaçarken başka risk alanlarına sürüklenebilir."

'SANAL MEDYADA YAŞ İÇİN BEYAN DEVRİ KAPANMALI'

Doç. Dr. Ayhan Erbay, 15 yaş altı için sanal medya kullanımını düzenleyen sınırlamalarda dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı:

"Bugün 12 yaşındaki bir çocuk, doğum yılını değiştirerek dünyanın en tehlikeli dijital mahallelerine girebiliyor. Yaş sınırının yalnızca 'beyan' üzerinden işlemesi bu düzenlemeyi işlevsiz kılar. Bu noktada yaş için beyan devri kapanmalı ve gerçekçi yaş doğrulamasının yolu açılmalı. Burada, sanal medya platformları için Türkiye'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) veya e-Devlet altyapısıyla API entegrasyonunun zorunlu hale gelmesi bir çözüm olabilir. Kullanıcı hesap açarken sistem, arka planda bu kişinin gerçekten var olup olmadığını ve yaşını doğrulamalı. Teyitsiz açılan her hesap, platform için ciddi idari yaptırımlara yol açmalı. Özetle ilke 'teyit yoksa, erişim de yok' şeklinde son derece net olmalı."

Kaynak: DHA

Kültür Üniversitesi, Teknoloji, İstanbul, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Yaş Altı için Sanal Medya Sınırlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:01:16. #.0.5#
SON DAKİKA: 15 Yaş Altı için Sanal Medya Sınırlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.