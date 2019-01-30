Son Dakika Haberleri: 15 Yaşındaki Ömer, Çatıda Akıma Kapılarak Ağır Yaralandı

15 Yaşındaki Ömer, Çatıda Akıma Kapılarak Ağır Yaralandı

9 dakika önce

BURSA'da, bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım eden Ömer Demir (15), elindeki madeni malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı.

15 Yaşındaki Ömer, Çatıda Akıma Kapılarak Ağır Yaralandı, System.String[]
BURSA'da, bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım eden Ömer Demir (15), elindeki madeni malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Vücudu tamamen yanan Ömer Demir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir ve kendisine yardım eden oğlu Ömer Demir, çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ömer'in elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ömer, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Ömer'i ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ömer Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Ömer Demir, Güncel
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