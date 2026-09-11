15 yıllık eşi işsiz diye boşandı! 2 gün sonra milyoner oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 yıllık eşi işsiz diye boşandı! 2 gün sonra milyoner oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir kadın, 15 yıllık eşinden işsiz olduğu ve evin geçimine katkı sağlamadığı gerekçesiyle boşandı. Boşanmanın üzerinden yalnızca 2 gün geçtikten sonra eski eşinin piyango biletine 273 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Michael Weirsky ile 15 yıllık eşinin boşanma hikayesi, beklenmedik bir piyango ikramiyesiyle gündeme geldi.

Uzun süredir işsiz olan Weirsky'nin evliliği boyunca ailenin maddi yükünü büyük ölçüde eşinin taşıdığı belirtildi. Yıllarca evin geçimini sağlamaktan yorulan kadın, eşinin yeterince çaba göstermediğini düşünerek evliliğini bitirme kararı aldı.

15 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Çiftin uzun süren evliliği boşanma kararıyla sona erdi. Weirsky'nin çalışmaması ve evin geçimine katkı sağlamaması, ayrılığın temel nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Michael Weirsky'nin hayatını tamamen değiştirecek gelişme yaşandı.

15 yıllık eşi işsiz diye boşandı! 2 gün sonra milyoner oldu

PİYANGO BİLETİ ALDI

Weirsky, boşanmanın ardından New Jersey'nin Phillipsburg bölgesindeki bir marketten piyango bileti satın aldı.

Biletini kontrol ettiğinde büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenen Weirsky, 273 milyon doların sahibi oldu.

BOŞANDIKTAN 2 GÜN SONRA SERVETİN SAHİBİ OLDU

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise ikramiyenin zamanlaması oldu. Weirsky'nin büyük servete kavuşması, çiftin boşanma işlemlerinin tamamlanmasından yalnızca iki gün sonra gerçekleşti.

Böylece yıllarca işsiz olduğu ve evin geçimine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilen Weirsky, boşanmasının hemen ardından milyonlarca dolarlık servetin sahibi oldu

ESKİ EŞİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

15 yıllık evlilik boyunca maddi yükü büyük ölçüde üstlendiği belirtilen kadın ise eski eşinin boşanmadan yalnızca iki gün sonra 273 milyon dolar kazanmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD 15 yıllık eşi işsiz diye boşandı! 2 gün sonra milyoner oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar’lık performans sergiliyordu Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar'lık performans sergiliyordu

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
14:13
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:55:17. #.0.2#
SON DAKİKA: 15 yıllık eşi işsiz diye boşandı! 2 gün sonra milyoner oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement