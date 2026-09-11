15 yıllık eşi işsiz diye boşandı! 2 gün sonra milyoner oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Michael Weirsky ile 15 yıllık eşinin boşanma hikayesi, beklenmedik bir piyango ikramiyesiyle gündeme geldi.

Uzun süredir işsiz olan Weirsky'nin evliliği boyunca ailenin maddi yükünü büyük ölçüde eşinin taşıdığı belirtildi. Yıllarca evin geçimini sağlamaktan yorulan kadın, eşinin yeterince çaba göstermediğini düşünerek evliliğini bitirme kararı aldı.

15 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Çiftin uzun süren evliliği boşanma kararıyla sona erdi. Weirsky'nin çalışmaması ve evin geçimine katkı sağlamaması, ayrılığın temel nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Michael Weirsky'nin hayatını tamamen değiştirecek gelişme yaşandı.

PİYANGO BİLETİ ALDI

Weirsky, boşanmanın ardından New Jersey'nin Phillipsburg bölgesindeki bir marketten piyango bileti satın aldı.

Biletini kontrol ettiğinde büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenen Weirsky, 273 milyon doların sahibi oldu.

BOŞANDIKTAN 2 GÜN SONRA SERVETİN SAHİBİ OLDU

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise ikramiyenin zamanlaması oldu. Weirsky'nin büyük servete kavuşması, çiftin boşanma işlemlerinin tamamlanmasından yalnızca iki gün sonra gerçekleşti.

Böylece yıllarca işsiz olduğu ve evin geçimine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilen Weirsky, boşanmasının hemen ardından milyonlarca dolarlık servetin sahibi oldu

ESKİ EŞİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

15 yıllık evlilik boyunca maddi yükü büyük ölçüde üstlendiği belirtilen kadın ise eski eşinin boşanmadan yalnızca iki gün sonra 273 milyon dolar kazanmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.