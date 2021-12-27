159 TL Değerindeki Control Epic Games'te Ücretsiz Oldu - Son Dakika

Epic Games, bu yıl verdiği ücretsiz oyularda tekrar etmesinden dolayı tepki almasına rağmen Redemy'nin bilim kurgu ve aksiyon oyunu Control'ü 24 saat boyunca ücretsiz yaptı.

Çıktığı günlerde büyük övgüler alan Control, nedeni bilinmez eşantiyon ürün haline geldi. Epic Games'in bu oyunu daha önce ücretsiz yapmasının yanı sıra yakın zamanda Amazon Prime Gaming'de ücretsiz olmuştu. Her ne kadar daha önce ücretsiz olmuş olsa da kaçıranlar olmuştur, oyunu 27 Aralık 18: 59'a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Control Oyununun Oynanış Fragmanı

Epic Games'in yılbaşına kadar verdiği ücretsiz oyunlar

Shenmue 3

Neon Abyss

Remnant: From the Ashes

The Vanishing of Ethan Carter

Loop Hero

Second Extinction

Mutant Year Zero: Road to eden

Vampyr

Pathfinder: Kingmaker

Prey

Control

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor