Epic Games, bu yıl verdiği ücretsiz oyularda tekrar etmesinden dolayı tepki almasına rağmen Redemy'nin bilim kurgu ve aksiyon oyunu Control'ü 24 saat boyunca ücretsiz yaptı.
Çıktığı günlerde büyük övgüler alan Control, nedeni bilinmez eşantiyon ürün haline geldi. Epic Games'in bu oyunu daha önce ücretsiz yapmasının yanı sıra yakın zamanda Amazon Prime Gaming'de ücretsiz olmuştu. Her ne kadar daha önce ücretsiz olmuş olsa da kaçıranlar olmuştur, oyunu 27 Aralık 18: 59'a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Control Oyununun Oynanış Fragmanı
Epic Games'in yılbaşına kadar verdiği ücretsiz oyunlar
Shenmue 3
Neon Abyss
Remnant: From the Ashes
The Vanishing of Ethan Carter
Loop Hero
Second Extinction
Mutant Year Zero: Road to eden
Vampyr
Pathfinder: Kingmaker
Prey
Control
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Son Dakika › Teknoloji › 159 TL Değerindeki Control Epic Games'te Ücretsiz Oldu - Son Dakika