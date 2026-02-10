16 Yaşındaki Genç Av Tüfeğiyle Vuruldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.