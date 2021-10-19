16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş - Son Dakika

Kuşadası ilçesinde önceki gün meydana gelen ve herkesi yasa boğan olayın detayları ortaya çıktı. 16 yaşındaki Baran Sönmez'in okuldan çıktıktan sonra yaşıtı bir çocukla düello yaptığı ve düello sırasında kalbine aldığı darbe sonucu öldüğü belirtildi.

DÜELLO İÇİN SÖZLEŞTİLER

Tüm şehri derinden etkileyen ilginç olay Kuşadası Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; aynı okulda öğrenim gören 16 yaşındaki Boran Sönmez ile Z.K. arasında okulda pet şişe atılması ya da düşürülmesi sonucu tartışma yaşandı. Okulda başlayan tartışmada taraflar okul çıkışı belirledikleri bir parkta düello için sözleşince iki öğrenci grubu okul bittikten sonra parkta toplandı.

KESİCİ ALETLERLE SALDIRDILAR

Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Boran Sönmez ile aynı okuldan diğer öğrenci Z.K. birbirlerine bıçak ve muşta adı verilen kesici aletlerle saldırdı. Yaşanan kavgada karnından ve kalbinden bıçaklanan Boran Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen diğer öğrenci Z.K. olaydan sonra firar etti.

CUMHURİYET SAVCILIĞI EL KOYDU

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olaydan sonra firar eden ve çocuk yaşta katil olan diğer öğrencinin arandığı öğrenildi. Kavgada 16 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesi, yine aynı yaşta bir öğrencinin katil olması ve kavganın sebebinin de bir pet şişeden kaynaklanması duyan herkesi adeta kahretti.