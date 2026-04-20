16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son çalışmalarda, hakkında uzun süredir arama kaydı bulunan bir şahıs daha yakalanarak adalete teslim edildi. Güvenlik güçlerinin titiz takibi ve koordineli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyon, kamu güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Z. isimli şahıs tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonun, uzun süredir devam eden takip çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen R.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.
Haber: Faruk Kılınç
