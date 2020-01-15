17 Burda'da kitap günleri başladı - Son Dakika
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17 Burda'da kitap günleri başladı

6 saat önce

Çanakkale'nin buluşma merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 10 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında kitapseverleri 17 Burda Kitap Günleri'nde birbirinden değerli yazarların söyleyişleri ve imza günlerinde bir araya getiriyor.

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Çanakkale'nin buluşma merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 10 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında kitapseverleri 17 Burda Kitap Günleri'nde birbirinden değerli yazarların söyleyişleri ve imza günlerinde bir araya getiriyor.


Kitap günleri kapsamında 10 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yazarlarla okuyucuları bir araya getirecek olan 17 Burda AVM, ziyaretçilerine farklı bir tecrübe yaşatacak. Sevilen yazarlar Ataol Behramoğlu, Hasan Ali Toptaş, Ahmet Ümit, Varol Yaşaroğlu, Birsen Ekim Özen, Ahmet Selçuk İlkan kitap günleri ile okuyucularla buluşacak. 17 Burda AVM, kitap günlerinin program akışı ise şöyle oluştu:


12 Ocak-Ataol Behramoğlu (Söyleşi ve imza günü), 18 Ocak- Hasan Ali Toptaş (Söyleşi ve imza günü), 26 Ocak-Ahmet Ümit (Söyleşi ve imza günü), 1 Şubat-Varol Yaşaroğlu (Söyleşi ve imza günü), 7 Şubat-Birsen Ekim Özen (Söyleşi ve imza günü), 8 Şubat-Ahmet Selçuk İlkan (Dinleti ve imza günü). - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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