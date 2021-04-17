17 Nisan 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Tehlikeli Soygun

02:00 Tehlikeli Soygun

03:30 Alev Alev

06:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tatlı Dillim

16:15 Tarkan

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk