17 Ocak, saat 11.35! Altının gram fiyatı 790 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 790,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 790,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.297 lira, cumhuriyet altını da 5.281 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,2'lik artışla 1.822 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR KRİTİK

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi. Bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle varlık fiyatlarında sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların kritik direnç konumunda olduğunu, düşüşlerde ise 1.790 doların destek olarak öne çıkabileceğini bildirdi.