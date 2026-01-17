17 Suçlu Uluslararası Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
17 Suçlu Uluslararası Operasyonla Yakalandı

17 Suçlu Uluslararası Operasyonla Yakalandı
17.01.2026 12:50
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 17 suçlunun 11 ülke ile ortak operasyonda yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan 5 suçlu olmak üzere toplam 17 suçlunun, 11 ülke ile yapılan ortak operasyonlar sonucu yakalanarak yurda getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan makamları ile ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda; kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

BELARUS'TA YAKALANDI

'Uyuşturucu madde ithal etme' suçundan kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., Belarus'ta yakalandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.T., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.B., 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.B. ve Ö.V., 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.H., 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D., Almanya'da yakalandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU

'Kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö. Irak'ta, 'Nitelikli yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Y. Kırgızistan'da, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. Kosova'da, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. Yunanistan'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.D., Bosna Hersek'te yakalanarak yurda getirildi.

3 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

'Mala zarar verme', 'Yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan B.G. Azerbaycan'da, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ulusal seviyede aranan M.D. Irak'ta, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan ulusal seviyede aranan S.T. İtalya'da, 'Dolandırıcılık', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından ulusal seviyede aranan M.S. Gürcistan'a, 'Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan ise H.M.K. Kuzey Makedonya'da yakalandı.

Kaynak: DHA

17 Suçlu Uluslararası Operasyonla Yakalandı

