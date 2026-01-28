17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika
17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Başvuruları Başladı

28.01.2026 14:21
Amatör ve profesyonel belgeselcileri destekleyen yarışma, 3 Nisan'a kadar başvura açık.

Dünyanın dört bir yanından belgeselcileri bir araya getirmesi amaçlanan "17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne başvurular alınmaya başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve anlatı geleneklerinden gelen yapımlara kapı aralayarak, belgeselin dönüştürücü ve ilham verici gücünü destekleyen yarışmaya, 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 12 ödül

17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri???????, başvuru koşullarını taşıyan bütün belgesel filmlere ve yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak.

Yarışma koşulları ve takvimi, ödüller, başvuru şartnamesi ve detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada, Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi'nde ödüller sahiplerini bulacak. Yarışma kapsamında tüm kategorilerde toplam 12 ödül verilecek.

Ön elemenin ardından finale kalan filmler, 4-7 Haziran'da seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Kazananlar, 7 Haziran'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Türkiye ve dünyada belgesel iklimini zenginleştiren, profesyonel ve amatör belgeselcileri destekleyen etkinlikte, 3 gün boyunca ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Belgesel profesyonelleri ile ustalık sınıfı, söyleşiler ve atölye çalışmalarının düzenleneceği etkinlikler, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Belgesel, Kültür, Güncel, Sanat, Medya, Trt, Son Dakika

