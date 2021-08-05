17 yaşındaki Alperen'in kullandığı araçla hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Alperen Arslan'ın (17) kullandığı otomobil ile hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada Arslan ile ailesinden 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Sadık Sagınç (21) yönetimindeki 34 BU 4445 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan çıkan Alperen Arslan'ın 18 yaşından küçük olduğu için ehliyeti olmamasına rağmen kullandığı 16 KLC 76 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada Alperen Arslan ile otomobilde bulunan Mehmet Arslan (54), Meryem Arslan (49) ve Elif Arslan (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.