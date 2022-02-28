17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü - Son Dakika
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17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü

28.02.2022 17:39

Kars'ta lise öğrencisi 17 yaşındaki A.E. adlı kız, kendisini "Seni kaçırıp, evleneceğim" sözleriyle taciz ettiğini ileri sürdüğü Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, (40) köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Liseli kız, 'Seni kaçıracağım' diyen 40 yaşındaki adamı köy meydanında öldürdü

GENÇ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahıyla gözaltına aldı.

Liseli kız, 'Seni kaçıracağım' diyen 40 yaşındaki adamı köy meydanında öldürdü

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

A.E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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Anadolu Lisesi, Jandarma, Arpaçay, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki genç kız, 'Seni kaçırıp, evleneceğim' diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:39 17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü
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SON DAKİKA: 17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü - Son Dakika
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