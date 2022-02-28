17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü - Son Dakika

Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, (40) köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

GENÇ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahıyla gözaltına aldı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

A.E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.