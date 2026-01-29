171 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 59'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma tarafından son 2 haftadır yapılan çalışmaları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 26 ildeki operasyonlarda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 86 araç ile 8 bot ele geçirildi. Şüphelilerden 59'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

'CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTEDİR'

Bakan Yerlikaya, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir" dedi.