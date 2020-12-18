18 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

18 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
18.12.2020 06:42
18 Aralık 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Akrep
02:45 Tehlikeli Arama
03:00 Acımasız
04:10 Tehlikeli Arama
05:00 Akrep
05:30 Geniş Aile
07:00 Akrep
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
20:00 Akrep
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