Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Benim Adım Melek
00:15 Gönül Dağı
03:05 52 Hafta
03:30 Fazlası Zarar
04:25 Türkan Hanım'ın Konağı
04:50 Gizemli Tarih Ayasofya
05:15 52 Hafta
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
11:00 Gönül Dağı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
20:00 Benim Adım Melek
22:45 Macaristan-Türkiye
22:45 Macaristan - Türkiye
23:30 Devre Arası
23:45 Macaristan-Türkiye
23:45 Macaristan - Türkiye
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika