18 Mart Şehitler Günü - Son Dakika

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü nedeniyle Ordu'nun Fatsa İlçe Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleşti.



Şehitlik Anıtı'na çelenk sunma programına Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Musa Ünsal, Fatsa- Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek katıldılar.



Törene korona virüsünden korunma amaçlı sınırlı katılım sağlandı. 18 Mart Şehitler Günü programı Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın çelenk sunumu ile başladı. Bir dakikalık saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.



Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve diğer protokol üyeleri şehitlikten ayrılmadan önce Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ve Şehit Piyade Komando Onbaşı Osman Korkmaz'ın kabirleri başında dua okudular. - ORDU