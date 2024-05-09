Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı - Son Dakika
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Politika

Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı

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Son günlerde sık sık gündeme gelen belediyede torpil örneklerine bir yenisi daha eklendi. CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, ''Belediye müze yapmış, 30 rehber çalışıyor. Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış'' dedi.

09.05.2024 12:40  Güncelleme: 12:55
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyenin 30 rehberi İngilizce bilmeden işe aldığını açıkladı. Belediye Meclis Salonu'nda "Halk Buluşmaları" gerçekleştirmeye başlayan Beşikçioğlu, belediyenin Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki hocalarının çoğunun lise ve ortaokul mezunu olduğunu söyledi.

"HOCALARIMIZIN ÇOĞU LİSE VE ORTAOKUL MEZUNU ÇIKTI"

CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ünlü tiyatro oyuncusu, belediyenin yaptığı müzede 30 rehberin çalıştığını, rehberlerin işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollandığı açıkladı. Beşikçioğlu, "Belediye müze yapmış, 30 rehber çalışıyor. Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış. Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki hocalarımızın çoğu lise ve ortaokul mezunu çıktı" şeklinde konuştu.

Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı

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Son Dakika Politika Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • cemal aslan: 25 sene aynı mesleği yaptım. Her sene açılan kurslara katıldım. Kursa gönderilmeleri olağan dışı değil, yerinde sayıp kendini geliştirmeyen personel olağan dışıdır. Sen de göndermelisin. 0 1 Yanıtla
    Selim Kayisi: Peki belediyenin dershanesinde öğretmen olmayan öğretmenler için ne diyeceksin ? 0 0

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