Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep - Son Dakika
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Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

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6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep Nizip'teki Furkan Apartmanı'nın altıncı duruşmasına avukat Ersan Şen'in talebi damga vurdu. Şen, firari olan 2 müteahhit için tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını istedi. Şen'in talebi, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından tepkiyle karşılanırken adliyeden polis eşliğinde çıkarılan Şen'e bir vatandaş "Şerefsiz, aşağılık adam." diye bağırdı.

31.05.2024 17:11
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili altıncı duruşma görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık makamı, 3 sanığa üst sınırdan ceza isterken 1 sanık hakkında ise beraat talep etti. Duruşmada firari 2 müteahhit Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever için tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen avukat Ersan Şen, yoğun tepkiyle karşılaştı.

AİLELER TUTUKSUZ SANIKLARIN TEKRAR TUTUKLANMASINI TALEP ETTİLER

6 Şubat 2023'teki Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili altıncı duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Faik Ö. ve Eyüp Ö. ile sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da katıldı.

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen rapora itiraz eden avukatlar, tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmali bulunduğunu belirterek yeni bilirkişi raporu talep etti. Avukatlar, bu nedenle tutuksuz sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.

3 SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA, 1 SANIĞA BERAAT TALEBİ

Duruşma sırasında savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamının mütalaasında tutuksuz sanıklar Faik Ö. ve Eyüp Ö. ile Yılmaz Şahin Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan üst sınırdan ceza istenirken, Necdet A. hakkında ise beraat talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devamına karar veren mahkeme heyeti, firari 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmederek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

SKANDAL TALEP SONRASI ERSAN ŞEN'E TEPKİ: ŞEREFSİZ, AŞAĞILIK ADAM

Firari sanıklar Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.'nin avukatı Ersan Şen'in müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talebi ise duruşma sırasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Avukat Erşan Şen'in bu talebi duruşma salonunda ve duruşma sonrası adliye bahçesinde yoğun tepki aldı.

Duruşma sonrası adliyeden çıkış yapmak isteyen avukat Şen, ölenlerin yakınlarının sözlü saldırısı ve tepkisine maruz kalırken gruptaki bazı kişiler de fiziki saldırı girişiminde bulundu. Bir vatandaş Şen'e "Şerefsiz, aşağılık adam." diye bağırırken Şen, polis eşliğinde adliyeden çıkış yaptı.

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

"BİNAMIZ DEPREMDEN DEĞİL, KOLON KESİLMESİNDEN YIKILDI"

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan ölenlerin yakınları ise gözyaşı dökerek 'adalet arıyoruz' dedi. Aileler adına konuşan mağdur bir vatandaş, "Biz sadece ailelerimizi kaybetmedik. Biz mutluluğumuzu, insanlığımızı kaybettik. Her şeyimizi toprağa gömdük. Biz adalet arıyoruz. Bilirkişi raporunda her şey kanıtlı bir şekilde ortayken tutuklanmaların ertelenmesi söz konusu. Biz adalet arıyoruz. Lütfen bize destek olun, sesimize ses olun. Sesimizi duyan var mı" diyerek tepki gösterdi. Bir başka mağdur ise "Bizim binamız depremden yıkılmadı, kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldı. Buna rağmen serbest bırakıldılar" diye konuştu. Aileler, Ersan Şen'in güvence istemesine de tepki gösterdi. - GAZİANTEP

Ersan Şen\'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ersan Şen, Gaziantep, Deprem, Nizip, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rifat ercan Atalay: Bu muteahhitler Ersan Şen e avukatlık parası verene kadar, o parayı demire çimentoya verip hile yapmasalar dı, bina yıkılmazdı. 0 0 Yanıtla

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