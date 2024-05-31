Ankara'da Tesettürlü Kadın Komşularının Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Ankara'da Tesettürlü Kadın Komşularının Saldırısına Uğradı

Ankara\'da Tesettürlü Kadın Komşularının Saldırısına Uğradı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan bir kadın, iddialara göre tesettürlü olduğu için komşularının sürekli sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Mağdur kadın, ailesiyle birlikte can güvenliklerinden endişe duydukları için başka bir yerde yaşamaya başladıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve adli mercilere intikal ettirildiği açıklandı.

31.05.2024 17:05
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Ankara'da bir kişi, iddialara göre tesettürlü olduğu için kendisine takıntılı olan komşularının saldırısına uğradı. Ailesinin ve kendisinin sürekli sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını söyleyen mağdur kadın, evine girmeye korktuğunu söyledi.

Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre, A.T. ile A.T. çifti, komşuları F.G.'ye tesettürlü olduğu için sürekli sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Saldırıların artması üzerine mağdur çift, can güvenliklerinden endişe duydukları için başka yerde yaşamaya başladı. Sürekli darp edildiğini, küfür, tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen mağdur F.G., eşinin ve çocuklarının da saldırıya uğradığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Tiksiniyorum senden"

F.G.'nin saldırıya uğradı anlara ait görüntülerde ise, komşusunun "Sizden midem bulanıyor. Yeter artık. Gidin buradan" diyerek küfürler ettiği duyuldu. Saldırıya uğrayan F.G.'nin ise "İmdat" diyerek çevredekilerden yardım istediği ve diğer komşuların araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

"Evime girmeye korkuyorum"

Yaşananla ilgili konuşan F.G. "Saldırgan kadın bizi sürekli taciz ediyordu. Küfürler ediyordu. Çocuklarıma hakaret ediyordu. Birçok kez olay oldu. Bana saldırıyordu. Komşumla bahçede otururken, onunla ilgili bir şey dememe rağmen, bana 'Kenafir gözlerinle' bakamazsın diye bağırdı. Bana saldırdı. Çarşafımı yırtmaya çalıştı. Bana vurdu. Komşular engel olmaya çalıştı ama başaramadı. Parmağımı kanattı, yüzümü çizdi. Olaydan birkaç gün sonra saldırgan kadının eşi, yanındaki bir adamla benim eşime saldırdı. Yere yatırıp vurdular. Müdahale etmeye kalkışınca çarşafımı açmaya çalıştılar. Daha öncede tesettürlü bina görevlimize saldırıp, 'Siz buraya şeriatımı getireceksiniz' demişlerdi. Bana, 'Sen erkeklerle konuşmuyorsun, yüzünü açmıyorsun. Seni TikTok'a atacağım' diyerek rencide etti. Kendileriyle ilgili şikayetçi olduk. Evime girmeye korkuyorum. Yapacaklarının bir sınırı yok. Kadının ve adamın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Ankara Valiliğinden açıklama

Yaşanan olayla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tesettürlü Kadın Komşularının Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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