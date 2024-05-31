Esenler'de Engelli Kız Çocuğuna İstismar: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenler'de Engelli Kız Çocuğuna İstismar: Şüpheli Tutuklandı

Esenler\'de Engelli Kız Çocuğuna İstismar: Şüpheli Tutuklandı

Esenler'de bir giyim mağazasında çalışan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu, işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine anlattı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Olayın duyulmasının ardından kızın yakınları, şüphelinin işyerini taşlayarak camlarını kırdı.

31.05.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de iddiaya göre bir giyim mağazasında 17 yaşındaki engelli kız çocuğunu istismar eden Ali K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLESİNE OLUP BİTENLERİ ANLATTI

Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.

Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı

ŞÜPHELİ BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı

KIZIN YAKINLARI İŞ YERİNİ TAŞLADI

Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nın iş yerini taşlayarak camlarını kırdı.

Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Kaynak: DHA

Esenler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Engelli Kız Çocuğuna İstismar: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
17:05 Ankara’da çirkin olay “Sizden midem bulanıyor“ diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:54:00. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de Engelli Kız Çocuğuna İstismar: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement