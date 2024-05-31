Ciciş Kardeşler'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı - Son Dakika
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Ciciş Kardeşler'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı

Ciciş Kardeşler\'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya giden 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. Ersoy, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

31.05.2024 17:20
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Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya giden, "Ciciş Kardeşler"den Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı. Ersoy Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için THY uçağına binen Ceyda Ersoy, uçağın tuvaletini kullanmak istedi. Kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı. Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek polis talebinde bulundu. Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Ceyda Ersoy, İstanbul, Antalya, Havacılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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