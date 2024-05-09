Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i finale taşıyan golleri atan Joselu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımı kısa sürede viral oldu.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Real Madrid'in 2 golüne imza atan Joselu'nun 2012 yılında yaptığı paylaşım ise tekrar gündeme geldi.
Dev maçın 88 ve 90+1. dakikalarında Bayern Münih filelerini havalandıran Joselu, Real Madrid'in finale çıkmasında başrol oynadı.
Joselu'nun 2012 yılındaki paylaşımı şöyle;
Joselu'nun 12 yıl önce Real Madrid maçını izlemek için Twitter'da "Birisi bana Madrid'i izlemek için iyi bir link verebilir mi?" şeklindeki paylaşımı viral oldu.
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