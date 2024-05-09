Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu

Geniş Video İzle

Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid'in golcüsü Joselu'nun 2012 yılında ''Real Madrid maçını izlemek için link arıyorum'' şeklindeki paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Joselu, dün akşamki maçta 88 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle takımını finale taşıdı. Real Madrid, finale çıkarak Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

09.05.2024 12:57  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i finale taşıyan golleri atan Joselu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Real Madrid'in 2 golüne imza atan Joselu'nun 2012 yılında yaptığı paylaşım ise tekrar gündeme geldi.

FİNALİ GETİRDİ

Dev maçın 88 ve 90+1. dakikalarında Bayern Münih filelerini havalandıran Joselu, Real Madrid'in finale çıkmasında başrol oynadı.

Nereden nereye! Bayern Münih'i yıkan Joselu'nun 12 yıl önceki paylaşımına bakın

Joselu'nun 2012 yılındaki paylaşımı şöyle;

Joselu'nun 12 yıl önce Real Madrid maçını izlemek için Twitter'da "Birisi bana Madrid'i izlemek için iyi bir link verebilir mi?" şeklindeki paylaşımı viral oldu.

Nereden nereye! Bayern Münih'i yıkan Joselu'nun 12 yıl önceki paylaşımına bakın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Borussia Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Dortmund, Madrid, Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement