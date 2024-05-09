12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş - Son Dakika
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12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş

Endonezya'da 26 yaşındaki bir adam, 12 gün önce evlendiği kadının aslında erkek olduğunu fark edince polisi aradı. Gerçek kimliği ifşa olan sahte gelin, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti. Makyajla kadın kılığına giren adam, şimdi 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

09.05.2024 13:08  Güncelleme: 13:16
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Endonezya'da yeni evlenen 26 yaşındaki bir adam, hayatının şokunu yaşadı. Yerel basının A.K. olarak tanıttığı genç, 12 gün önce evlendiği kadının aslında erkek olduğunu fark ederek polisi aradı.

İNTERNETTE TANIŞTILAR

Evlendiği kişinin kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu günler sonra anlayan adam, internette tanıştığı kişiyle yüz yüze görüştüğünü ve ona aşık olduğunu söyledi. Birkaç görüşme sonrası onunla evlenme kararı alan genç, nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu ama aslında erkek olduğunu asla tahmin etmediğini kaydetti.

YÜZÜNÜ PEÇEYLE GİZLİYORMUŞ

Kendisini Adinda Kanza Azzahra ismiyle tanıtan eşinin yüzünü sürekli peçeyle gizlediğini ancak bu durumdan şüphelenmediğini belirten genç adam, nişanlısının annesinin ölümünü gerekçe göstererek resmi nikaha karşı çıktığını da anlattı. Evlendikten sonra da Adinda'nın yüzünü gizlemeye, cinsel ilişkiden kaçınmaya ve dışarıya çıkmamaya devam ettiğini söyleyen Endonezyalı adam, durumdan şüphelenen ailesinin kadını araştırdığını ve aslında bir erkek olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti. Gerçek kimliği ifşa olan sahte gelin de polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti. Makyajla kadın kılığına giren adam, şimdi 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Endonezya, Damatlık, Makyaj, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş - Son Dakika

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