İstanbul\'da \'kaçak ayakkabı\' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira

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İstanbul'da, ünlü markalara ait ayakkabıları yurda kaçak yollarla getirip satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Eyüpsultan ilçesinde yapılan baskında piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan binlerce ayakkabı ele geçirildi.

EYÜP'TE BİR DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Takip sonrası Eyüpsultan ilçesinde belirlenen bir depoya baskın düzenlendi.

'KAÇAK VE TAKLİT AYAKKABI' OPERASYONU

İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 169 bin 728 adet (84 bin 864 çift) kaçak ve taklit olduğu değerlendirilen ayakkabıya el kondu.

Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ayakkabılar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.