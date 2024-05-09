İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira - Son Dakika
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İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, ünlü markalara ait kaçak ayakkabıları yurda getirip satmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Eyüpsultan'da bir depoda yapılan baskında, piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan binlerce çift ayakkabı ele geçirildi.

09.05.2024 12:35
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İstanbul'da, ünlü markalara ait ayakkabıları yurda kaçak yollarla getirip satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Eyüpsultan ilçesinde yapılan baskında piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan binlerce ayakkabı ele geçirildi.

EYÜP'TE BİR DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Takip sonrası Eyüpsultan ilçesinde belirlenen bir depoya baskın düzenlendi.

'KAÇAK VE TAKLİT AYAKKABI' OPERASYONU

İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 169 bin 728 adet (84 bin 864 çift) kaçak ve taklit olduğu değerlendirilen ayakkabıya el kondu.

Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ayakkabılar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul\'da \'kaçak ayakkabı\' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
Kaynak: ANKA

Eyüpsultan, İstanbul, İstanbul, Suç, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: depomu yahu ülkenin 4 bir yanında kaçak ayakkabı satılıyor mağazalarda tüm markaların çakması var onlar ne olacak 37 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Güzel. Hepsini ihtiyacı olan ailelere bedavadan verilmelidir. 11 1 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya: Şaka mı bu haber ya Gedik Paşa’ya git 500 tane mağaza var beş yüzün 400 tanesi taklit ayakkabı satıyor 8 0 Yanıtla
  • Hasan Balta: Resmi internet Satış sitelerinde bile çakma ürünler dolu. onları görmüyorlarda buna mı takıldılar… Kesin extra bir şikayet vs vardır. 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira - Son Dakika
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