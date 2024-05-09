İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız - Son Dakika
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İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah'a giriş görüntülerini paylaşan İsrail'e "Ordunuzun onurunu bombalayacağız" notuyla bir video yayınlayarak gözdağı verdi.

09.05.2024 13:26  Güncelleme: 13:32
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Dünyanın gözü önünde Refah saldırısına başlayan İsrail ordusu, onlarca tankla Refah'a giriş görüntüleri yayınladı. Onlarca tank ve yüzlerce askerle gövde gösterisi yapan İsrail, Refah'a sıkıştırdığı binlerce Gazzelinin üzerine gece boyunca bomba yağdırdı. Hem havadan hem de karadan katliama devam eden İsrail ordusu, Filistinlileri yardım aldıkları Refah Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırıyor.

İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız

KASSAM TUGAYLARI MEYDAN OKUDU

İsrail'in Refah'a giren askeri araçlarını gösteren videosunun ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da sosyal medya hesaplarından "Ordunuzun onurunu bombalayacağız" başlıklı bir video yayınladı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan videoda Kassam Tugayları'nın çok sayıda füze fırlattıkları görülüyor.

İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız

KATLİAM 216 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 216 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız - Son Dakika

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