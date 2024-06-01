Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını - Son Dakika
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Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını

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Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam 50. yaşına özel parti verdi. Organizasyon öncesi komşularına mektup göndererek oluşabilecek gürültüden dolayı özür dileyen Doğulu'nun partisi polis baskınına uğradı. Gece yarısı gelen sesten rahatsız olan komşular polis çağırınca partiye müdahale edildi.

01.06.2024 09:07  Güncelleme: 09:37
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Şarkıları ve konserlerindeki eğlenceli halleriyle adından söz ettiren Kenan Doğulu, dün akşam evinde verdiği partiyle 50. yaşını kutladı. Doğulu'nun parti öncesi komşularına gönderdiği mektup alkış toplarken ünlü isimlerin akın ettiği gecede Aşk-ı Memnu oyuncuları da bir araya geldi.

"SES VE MÜZİK İÇİN ŞİMDİDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Büyük bir parti organize eden Kenan Doğulu, oluşabilecek yüksek sesten dolayı komşularına mektup göndererek şunları söyledi: "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz."

50. doğum günü parti veren Kenan Doğulu'dan komşularına mektup: Gürültü için özür dilerim

PASTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırıldı. Renkli bir dekorasyon hakim olduğu partide duvarlara güneş sembolünün yanına "Kenan doğdu" yazıları asıldı. Partide şarkılarını söyleyen Doğulu, Beren Saat ile de dans etmeyi ihmal etmedi.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI BİR ARADA

Gecede dikkat çeken bir detay ise Aşk-ı Memnu oyuncuları oldu. Partiye katılan dizinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, Beren Saat ile poz verdi. Bihter, Behlül ve Adnan karakterini bir arada gören sosyal medya kullanıcıları "Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor" yorumunu yaptı.

50. doğum günü parti veren Kenan Doğulu'dan komşularına mektup: Gürültü için özür dilerim

PARTİYE POLİS BASKINI

Magazin Online'da yer alan habere göre, Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, gece yarısı gelen sesten rahatsız oldu. Site sakinlerinin gece saat 00:00'ı geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı. İkazlara rağmen bitirilmeyen Acarkent'teki partiye polis müdahale etti.

50. doğum günü parti veren Kenan Doğulu'dan komşularına mektup: Gürültü için özür dilerim
50. doğum günü parti veren Kenan Doğulu'dan komşularına mektup: Gürültü için özür dilerim
50. doğum günü parti veren Kenan Doğulu'dan komşularına mektup: Gürültü için özür dilerim
50. doğum günü parti veren Kenan Doğulu'dan komşularına mektup: Gürültü için özür dilerim
Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu\'nun doğum gününe polis baskını

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Son Dakika Magazin Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Atilla Ata: Bir tarafta müzikler şarkılar pürneşe bir hayat, bir tarafta bombalar ölümler, bir paket makarnayı bulunca sevinen çocuklar…mutlaka ilahi adalet olacak ve yerini bulacak… 23 2 Yanıtla
  • ayhan kından: Fatmagulun sucundaki oyuncularda geleydi 0 0 Yanıtla

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