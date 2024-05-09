Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi? - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın aşk hayatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce Necla Karahalil ile ilişkisi ortaya çıkan Yılmaz'ın, Karahalil ile ayrıldığı iddia ediliyor. Çiftin birbirlerini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

09.05.2024 13:21  Güncelleme: 13:39
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Aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, yaşadığı aşklardan yana yüzü gülmüyor. Kısa bir süre önce Necla Karahalil ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Yılmaz'ın, Karahalil ile ayrıldığı öne sürüldü.

Cem Yılmaz'ın aşktan yana yine yüzü gülmedi

"AKLI FİKRİ HEP ŞEYDE"

Cem Yılmaz, aşkı pilates videoları yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'de bulmuştu. Çiftin ilişkileri gündemden düşmüyordu. 37 yaşındaki Necla Karahalil'in geçtiğimiz gün konuşurken "aklı fikri hep şeyde" demesi 50 yaşındaki Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı. Bu olaydan kısa bir üsre sonra çiftin aralarının bozulduğu ve birbirlerini takipten çıktığı iddia edildi. Bu iddialar beraberinde ayrılık var mı? sorusunu akıllara getirdi.

Cem Yılmaz'ın aşktan yana yine yüzü gülmedi
Cem Yılmaz'ın aşktan yana yine yüzü gülmedi

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi? - Son Dakika

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