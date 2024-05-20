Gözler Tahran'da! Reisi'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir'in oturması bekleniyor - Son Dakika
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Dünya

Gözler Tahran'da! Reisi'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir'in oturması bekleniyor

Gözler Tahran\'da! Reisi\'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir\'in oturması bekleniyor

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözler Tahran'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in Reisi'nin ölümünden sonraki 50 gün içerisinde yapılması gereken seçimlerin düzenlenmesi sürecinde ülkenin geçici cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

20.05.2024 10:00
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Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da aralarında yer aldığı 9 kişi dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

GÖZLER TAHRAN'DA

Reisi'nin kazada yaşamını yitirmesi dünya gündemine bomba gibi düşerken, vefat haberi sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'e çevrilmiş durumda.

Gözler Tahran'da! Reisi'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir'in oturması bekleniyor

50 GÜN İÇİNDE SEÇİM YAPILACAK

Muhbir'in, Reisi'nin ölümünden sonraki 50 gün içerisinde yapılması gereken seçimlerin düzenlenmesi sürecinde ülkenin geçici cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

Gözler Tahran'da! Reisi'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir'in oturması bekleniyor

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

1 Eylül 1955 doğumlu Muhbir de Reisi gibi tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen Dini Lider Ali Hamaney'e yakın biri olarak biliniyor. Muhbir, Reisi'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2021 yılında cumhurbaşkanı birinci yardımcısı oldu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Muhbir'in Ekim ayında Moskova'yı ziyaret eden ve Rus ordusuna karadan karaya füzeler ve daha fazla insansız hava aracı tedarik etmeyi kabul eden İranlı yetkililerden oluşan ekibin bir üyesi olduğunu söyledi. Ekipte İran Devrim Muhafızları'ndan iki üst düzey yetkili ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili de yer alıyordu.

Muhbir daha önce dini lidere bağlı bir yatırım fonu olan Setad'ın başkanlığını yürütüyordu. Avrupa Birliği 2010 yılında Muhbir'i "nükleer veya balistik füze faaliyetlerine" karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlar listesine dahil etti. İki yıl sonra ise listeden çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı 2013 yılında Setad'ı ve yönettiği 37 şirketi yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine ekledi.

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Son Dakika Dünya Gözler Tahran'da! Reisi'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir'in oturması bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözler Tahran'da! Reisi'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir'in oturması bekleniyor - Son Dakika
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